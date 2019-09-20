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На опухоль мозга указывает необычный симптом

На опухоль мозга указывает необычный симптом
Фото: pixabay.com
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Медики рассказали, когда следует обратиться за помощью

Специалисты сообщают, что резкие изменения в характере могут указывать на опухоль мозга. Человек может начать внезапно испытывать тревожность, гневливость, хандру и сентиментальность. На возникновение этих чувств может оказывать влияние новообразование в лобной доли мозга, пишет "МедикФорум".

Также стоит записаться на прием к онкологу, если резко упало зрение, возникают проблемы с речью и ориентацией в знакомых местах.

Дарья ПЕТРОВА
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