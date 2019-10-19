Найден способ избавиться от диабета

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Специалисты назвали действенный способ, который поможет снизить риск развития диабета.
Ученые выяснили, что уровень сахара в крови можно контролировать, если изменить время приема пищи и занятий спортом. Отмечается, что физические нагрузки натощак улучшают состояние организма, который в результате лучше реагирует на инсулин. Об этом говорится на сайте университета Бата.
При этом эксперимент провели только на мужчинах, поэтому остается неизвестно помогает ли такой способ женщинам.
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