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Найден способ избавиться от диабета

Найден способ избавиться от диабета
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБольшая опасность: храп приводит к смертельным болезням
Опасное заболевание можно легко победить

Специалисты назвали действенный способ, который поможет снизить риск развития диабета.

Ученые выяснили, что уровень сахара в крови можно контролировать, если изменить время приема пищи и занятий спортом. Отмечается, что физические нагрузки натощак улучшают состояние организма, который в результате лучше реагирует на инсулин. Об этом говорится на сайте университета Бата.

При этом эксперимент провели только на мужчинах, поэтому остается неизвестно помогает ли такой способ женщинам.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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