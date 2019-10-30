Быстрее справиться с недугом помогут несколько здоровых "рецептов"

Мороженое не убирает болевые ощущения при боли в горле, предупредила врач-оториноларинголог Галина Тарасова. Холодное лакомство, подчеркнула она, не следует есть в пик простуды.

"Сейчас такая тенденция, что мороженое в качестве закаливающего средства больше используется, но в период болезни я бы не рискнула его рекомендовать", – цитирует эксперта ТАСС.



А чтобы укрепить иммунитет, она посоветовала заниматься закаливанием, однако начинать лучше летом, а не в сезон опасных вирусов. Кроме того, быстрее справиться с болью в горле помогут витамины, улучшая метаболизм организма, и здоровое питание, уточняет "ФедералПресс".

Таким образом, рекомендации Тарасова опровергла рекомендации Роскачества. Согласно им, мороженое ослабит боль в горле и, если не снимет воспаление полностью, то не усилит его.

