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Популярный метод лечения боли в горле признали опасным

Популярный метод лечения боли в горле признали опасным
Фото: www.globallookpress.com
Быстрее справиться с недугом помогут несколько здоровых "рецептов"

Мороженое не убирает болевые ощущения при боли в горле, предупредила врач-оториноларинголог Галина Тарасова. Холодное лакомство, подчеркнула она, не следует есть в пик простуды. 

"Сейчас такая тенденция, что мороженое в качестве закаливающего средства больше используется, но в период болезни я бы не рискнула его рекомендовать", – цитирует эксперта ТАСС. 

А чтобы укрепить иммунитет, она посоветовала заниматься закаливанием, однако начинать лучше летом, а не в сезон опасных вирусов. Кроме того, быстрее справиться с болью в горле помогут витамины, улучшая метаболизм организма, и здоровое питание, уточняет "ФедералПресс".

Таким образом, рекомендации Тарасова опровергла рекомендации Роскачества. Согласно им, мороженое ослабит боль в горле и, если не снимет воспаление полностью, то не усилит его.

Ксения АНДРЕЕВА
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