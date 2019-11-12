Проблемы с кишечником многие не воспринимают всерьез

Вздутие живота – тревожный знак. Не стоит от него отмахиваться – стоит как можно скорее обратиться к врачу.

Согласно новому исследованию, риск смерти от рака яичников угрожает тысячам россиянок. Устрашающие цифры свидетельствуют о том, что женщины зачастую упускают из виду сигналы организма. Из-за этого опухоль нередко обнаруживают на поздней стадии, когда помочь уже невозможно. Об этом пишет МедикФорум.

Отметим, что опрос, проведенный среди британских женщин, показал, что 71 процент обращают внимание на уплотнения в подмышках и груди и считают его возможным признаком смертельной болезни. И всего лишь 20 процентов придерживаются такого мнения, когда возникают проблемы с пищеварением. Между тем шансы выжить высоки, если у пациентки обнаружили рак на первой или второй стадии. Они стремительно падают (до 10 процентов), если к врачу обратились, когда опухоль уже на четвертой стадии. Важно вовремя пройти обследование и назначить лечение в случае необходимости, предупреждают медики.