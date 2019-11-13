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Врачи бьют тревогу: вибрирующий эффект зубных щеток не предназначен для сексуальных утех

Только в рот: врачи умоляют женщин не совать зубную щетку в интимное место
Фото: www.globallookpress.com
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Современный гаджет может травмировать нежную кожу женских гениталий

Электрическая зубная щетка – не игрушка для взрослых. Ее не следует использовать не по назначению, предупреждают гинекологи.

Невероятно, но факт: некоторые женщины из-за более демократичной цены рассматривают вибрирующее устройство как альтернативу секс-игрушке. Щетка не только дешевле прибора для утех. Ее приобретение не вызовет осуждения в обществе, тогда как покупка того же вибратора доставляет неловкость.  

Рискованность отчаявшихся дам не в шутку беспокоит врачей. Они напоминают представительницам прекрасной половины человечества, что в причинных местах кожа нежная, ее легко повредить.

"Особенно это актуально для зоны влагалища и клитора. И чем более жесткие волоски используются на головке зубной щетки, тем выше риск данных травм", – цитирует британского гинеколога Энн Хендерсон "МедикФорум"

В результате электрическое средство гигиены не только не поможет получить желаемого результата, но еще и оставит неприятные воспоминания о манипуляциях с ним. 

Ксения АНДРЕЕВА

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