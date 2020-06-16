Зеленое излучение напоминает северное сияние на Земле

Астрономам из бельгийского университета впервые удалось заснять уникальное явление в атмосфере Марса, за которым ученые охотились не одно десятилетие. Над Красной планетой заметили необычное свечение зеленого цвета. Открытие было сделано в рамках российско-европейской космической миссии ExoMars-TGO.

Зеленое свечение над Марсом напоминает северное сияние, которое могут наблюдать жители Земли. Оно происходит благодаря взаимодействию кислорода и солнечного света. Ученые еще в конце 1970-х предположили, что такое "земное" явление возможно и на Марсе, однако доказать эту теорию удалось только сейчас.

Излучение, которое зафиксировали ученые, было в 16,5 интенсивнее, чем на Земле. Свет распространялся на высоту около 80 км над Марсом, передает Nature Astronomy. Это открытие позволит исследователям лучше изучить атмосферу планеты: ее плотность и поведение атомов кислорода.

Ранее ученые нашли доказательства жизни на Марсе.