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Исследователи сообщили, что в одной из пещер полуострова были найдены зуб и ребро молодой особи носорога стефаноринуса. Животное с двумя рогами было похоже на живущих сейчас носорогов.
Также палеонтологи нашли принадлежащий антилопе рог. Предполагается, что его носила особь того вида, что еще не находили в пещерах. Также были найдены кости быков и останки тигров.
Открытие было сделано учеными из разных уголков России. Они особую ценность видят в костях носорога – ранее его останков на территории нашей страны не находили, пишет РИА "Новости".
Как уточняют журналисты, пещера была найдена в 2018 году, когда началось проектирование трассы "Таврида". Тогда же эксперты нашли останки животных, которые уже несколько лет изучают специалисты из разных областей. Предполагается, что в пещеру не было доступа около миллиона лет.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что во время раскопок израильские исследователи обнаружили бронзовый скипетр, который мог принадлежать пророку Моисею. До этого подобные статуэтки находили на Кипре.
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