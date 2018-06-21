Названы супер экономные варианты отдыха
Летние путешествия к морю не стали для туристов единственным способом провести жаркие деньки у воды. Все больше россиян предпочитают отдых на озерах средней полосы, Урала и Алтая, а также на Байкале.
Эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные курорты на озерах, где путешественники смогут остановиться в частном секторе в "высокий" сезон. В их число входят Соль-Илецк в Оренбургской области, Якты-Куль (Банное) в Башкортостане, Осташков на озере Селигер в Тверской области, Яровое в Алтайском крае и Листвянка на Байкале.
Наиболее доступным в период с 1 июля по 31 августа стал отдых в Башкирии на озере Банное (Якты-Куль), где средняя стоимость равна 1610 рублей в сутки. А самым дорогим признан курорт Листвянка на Байкале, где цена за сутки равна 4050 рублей.
В среднем туристы готовы отдать порядка двух тысяч в сутки и бронируют жилье на шесть ночей.
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