Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на официальную пресс-конференцию главы ЕС Дональда Туска и президента Южной Африки Сирил Рамафоса в ботинках разного цвета.

Видеозапись казуса выложил в Twitter журналист издания Financial Times Мехрин Кн.

Юнкер вышел к сотрудникам СМИ из-за кулис в разноцветной обуви, но тут же был уведен ассистенткой обратно.

Пользователи сразу принялись насмехаться над пожилым человеком, которого не раз ловили на публике под мухой. Сеть забросали картинками на алкогольную тематику.

Jean Claude Juncker has left a press conference half way through with South African President. Not sure why pic.twitter.com/XNXoeUS27x