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Юнкер появился на публике в разных ботинках

Жан-Клод Юнкер. Фото: www.globallookpress.com
Люксембуржец снова позабавил интернет своим неординарным поведением

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на официальную пресс-конференцию главы ЕС Дональда Туска и президента Южной Африки Сирил Рамафоса в ботинках разного цвета.

Видеозапись казуса выложил в Twitter журналист издания Financial Times Мехрин Кн.

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Юнкер вышел к сотрудникам СМИ из-за кулис в разноцветной обуви, но тут же был уведен ассистенткой обратно. 

Пользователи сразу принялись насмехаться над пожилым человеком, которого не раз ловили на публике под мухой. Сеть забросали картинками на алкогольную тематику.


"Новое видео демонстрирует председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которого преследуют слухи о том, что он закоренелый алкоголик, в обуви разных цветов во время публичного мероприятия", – прокомментировал ролик британский журналист Поль Джозеф Ватсон.

"Ботинки Юнкера не совпадают. Он, кажется, потерял способность одеваться правильно", – добавил он.

В июле нынешнего года Сеть также дружно обсуждала, как глава ЕК завалился на президента Украины Петра Порошенко и тот в какой-то момент даже поддержал почти падающего Юнкера. Некоторые пользователи тогда встали на защиту старика, объясняя его поведение не пьянством, а радикулитом. Вот и сейчас нашлись комментаторы, которые посчитали, что люксембуржец всего лишь обувался в темноте.

Мало ли с кем такое же не происходит, особенно при выключенном свете да спозаранку.

Елена УСОВА
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