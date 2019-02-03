Рот на замок: назван возрастной порог ожирения

В определенный момент жизни о вредных вкусностях придется позабыть

Россияне стремительно толстеют – в прошлом году в нашей стране стало значительно больше жителей, страдающих ожирением. Увеличение веса сопровождается массой побочных болезней. Часто опасных для здоровья – например, диабетом. Данные о том, что мы потихоньку догоняем американцев, приводит Минздрав.

Однако правильным питанием в вопросе сохранения фигуры дело не ограничивается. Как выяснилось, по достижении определенного возраста все рискуют набрать лишние килограммы. Особенно тщательно следить за рационом нужно тем, кому больше 55 лет. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала заместитель гендиректора Национального медицинского центра кардиологии Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова.

У людей в таком возрасте обмен веществ уже не такой быстрый. Кроме того, многие уже не так активны физически, отметила она. А у женщин в период менопаузы и вовсе начинается гормональная перестройка.

Но пускать все на самотек не стоит. Чтобы избежать ожирения, нужно пересмотреть свое меню. Соблюдать простые правила: сложные углеводы – вместо простых, овощи и фрукты – вместо жирного и жареного. Ежедневная физическая нагрузка тоже необходима. Так же, как и позитивный настрой. Не зря ведь медики говорят, что все болезни – от нервов.