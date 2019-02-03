Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рот на замок: назван возрастной порог ожирения

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНет пилюлям: давление снизит растительное лекарство
В определенный момент жизни о вредных вкусностях придется позабыть

Россияне стремительно толстеют – в прошлом году в нашей стране стало значительно больше жителей, страдающих ожирением. Увеличение веса сопровождается массой побочных болезней. Часто опасных для здоровья – например, диабетом. Данные о том, что мы потихоньку догоняем американцев, приводит Минздрав.

Однако правильным питанием в вопросе сохранения фигуры дело не ограничивается. Как выяснилось, по достижении определенного возраста все рискуют набрать лишние килограммы. Особенно тщательно следить за рационом нужно тем, кому больше 55 лет. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала  заместитель гендиректора Национального медицинского центра кардиологии Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова.

У людей в таком возрасте обмен веществ уже не такой быстрый. Кроме того, многие уже не так активны физически, отметила она. А у женщин в период менопаузы и вовсе начинается гормональная перестройка.

Но пускать все на самотек не стоит. Чтобы избежать ожирения, нужно пересмотреть свое меню. Соблюдать простые правила: сложные углеводы – вместо простых, овощи и фрукты – вместо жирного и жареного. Ежедневная физическая нагрузка тоже необходима. Так же, как и позитивный настрой. Не зря ведь медики говорят, что все болезни – от нервов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Германия вздохнет с облегчением": Меркель решила удалиться

Известие, вопреки ожиданиям политика, обрадовало немцев

Трамп нашел выход из кризиса вокруг ракетного договора

У американского лидера есть идея получше, чем ДРСМД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей