Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю

Нибиру
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Жители американского штата Иллинойс стали свидетелями загадочного и пугающего явления, видео которого начало стремительно распространяться в Сети.
На кадрах запечатлены необычные облака, весьма похожие на туман из знаменитого ужастика по роману Стивена Кина "Мгла". Очевидцы уверяют, что ничего подобного в их краях никогда не было и в помине. По их словам, облака странно двигались. При этом у людей при виде тумана необъяснимым образом возник сильный страх, и резко похолодало.
Что происходит в Иллинойсе. Как будто из фильма "Мгла" pic.twitter.com/xl5QYAcZXK— Yaplakal.com (@yaplakalcom) 9 февраля 2019 г.
Уфологи уверяют, что появление тумана, вероятнее всего, свидетельствует начале вторжения Нибиру, которое они много раз уже предсказывали, пишет Vista News.
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