Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю

Планета-убийца начала свое неспешное вторжение с тихого уголка США

Жители американского штата Иллинойс стали свидетелями загадочного и пугающего явления, видео которого начало стремительно распространяться в Сети.

На кадрах запечатлены необычные облака, весьма похожие на туман из знаменитого ужастика по роману Стивена Кина "Мгла". Очевидцы уверяют, что ничего подобного в их краях никогда не было и в помине. По их словам, облака странно двигались. При этом у людей при виде тумана необъяснимым образом возник сильный страх, и резко похолодало.

Что происходит в Иллинойсе. Как будто из фильма "Мгла" pic.twitter.com/xl5QYAcZXK — Yaplakal.com (@yaplakalcom) 9 февраля 2019 г.

Уфологи уверяют, что появление тумана, вероятнее всего, свидетельствует начале вторжения Нибиру, которое они много раз уже предсказывали, пишет Vista News.