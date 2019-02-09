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Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю

Планета-убийца начала свое неспешное вторжение с тихого уголка США

Жители американского штата Иллинойс стали свидетелями загадочного и пугающего явления, видео которого начало стремительно распространяться в Сети.

На кадрах запечатлены необычные облака, весьма похожие на туман из знаменитого ужастика по роману Стивена Кина "Мгла". Очевидцы уверяют, что ничего подобного в их краях никогда не было и в помине. По их словам, облака странно двигались. При этом у людей при виде тумана необъяснимым образом возник сильный страх, и резко похолодало.

Уфологи уверяют, что появление тумана, вероятнее всего, свидетельствует начале вторжения Нибиру, которое они много раз уже предсказывали, пишет Vista News.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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