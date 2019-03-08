Четыре обыденные привычки ускоряют старение

Нибиру
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Замедлить процессы старения можно, если знать, что приводит к быстрому увяданию организма. Так, специалисты из Германии, уверяют, что курение – главный враг молодости. Более того, табак сокращает продолжительность жизни из-за того, что увеличивается риск болезней сердца и легких. К тому же из-за этой привычки теряется эластичность и свежеть кожи.
Из-за нехватки сна организм начинает функционировать неправильно. При этом около 50% не соблюдают рекомендации врачей и не спят по 7-8 часов в сутки. А недосып приводит еще и к тому, что человек набирает лишний вес.
Для здоровья необходимо потреблять питательные вещества разных групп. Поэтому отказ от овощей и фруктов пагубно сказывается на самочувствии. Малое количество этих продуктов резко увеличивает число морщин на лице.
Ускоряет старение и стресс, передает портал "Медикфорум". Человеку необходимо найти способы избавиться от лишних негативных эмоций, чтобы сохранить молодость, как можно дольше.
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