Четыре обыденные привычки ускоряют старение

Здоровье ухудшает неправильный рацион питания

Замедлить процессы старения можно, если знать, что приводит к быстрому увяданию организма. Так, специалисты из Германии, уверяют, что курение – главный враг молодости. Более того, табак сокращает продолжительность жизни из-за того, что увеличивается риск болезней сердца и легких. К тому же из-за этой привычки теряется эластичность и свежеть кожи.

Из-за нехватки сна организм начинает функционировать неправильно. При этом около 50% не соблюдают рекомендации врачей и не спят по 7-8 часов в сутки. А недосып приводит еще и к тому, что человек набирает лишний вес.

Для здоровья необходимо потреблять питательные вещества разных групп. Поэтому отказ от овощей и фруктов пагубно сказывается на самочувствии. Малое количество этих продуктов резко увеличивает число морщин на лице.

Ускоряет старение и стресс, передает портал "Медикфорум". Человеку необходимо найти способы избавиться от лишних негативных эмоций, чтобы сохранить молодость, как можно дольше.