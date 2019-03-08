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Держать давление под контролем поможет простое правило

Фото: www.globallookpress.com
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Дополнительный отдых защищает здоровье

Ученые следили за жизнью 212 человек со средним давлением 130 мм рт.ст. Специалисты анализировали, как плохие привычки, физическая активность и сон влияют на организм добровольцев, и пришли к неожиданным результатам.

Участники эксперимента носили в течение суток монитор артериального давления, что позволило узнать – дневной сон оберегает от плохого самочувствия. У тех людей, которые спали в светлое время суток, давление было на 5,3 мм рт. ст. ниже, чем у тех, кто пренебрегал отдыхом.

При этом ночью показатели у обеих групп были одинаковыми – 128,7 / 76,2 против 134,5 / 79,5 мм рт. ст., что говорит о том, что дремать днем полезно так же, как высыпаться в темное время суток. Исследование специалистов опубликовали на сайте Американского колледжа кардиологии.

Полина ИВАНОВА
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