Храп оказался смертельно опасен

То, что кажется мелкой неприятностью, может быть опасным симптомом

Такая банальная привычка, как храп может стать грозным признаком внезапной смерти.

"Храп является не только острой... проблемой, мешающей спать окружающим..., но также может быть одним из проявлений такого грозного недуга, как синдром обструктивного апноэ... Это остановка дыхания во сне, возникающая при полном закрытии просвета дыхательных путей, –

рассказал Агентству городских новостей "Москва" научный сотрудник НИКИ оториноларингологии им. Л.Свержевского департамента здравоохранения Москвы Сергей Панасов.

Медик уточнил, что на фоне остановившегося дыхания во сне может даже наступить внезапная смерть. Кроме того, апноэ плохо влияет на общее самочувствие человека, так как это состояние нарушает нормальный ночной сон.

Панасов подчеркнул, что у человека, страдающего от храпа, осложненного апноэ, нарушается обмен веществ, работа гормональной системы, развивается гипертония, и резко возрастает риск развития инфаркта и инсульта, причем даже у самых молодых людей.

Если вдруг относительно здоровый человек начал просыпаться среди ночи с ощущением нехватки воздуха или одышкой, необходимо обратиться к врачу: отоларингологу или терапевту, добавил доктор.





