Без тренировок: похудеть поможет один продукт

Диетологи нашли уникальные свойства у популярного фрукта

Людям, которые не хотят мучиться в спортзале часами, позволит сбросить лишний вес грейпфрут. К таким выводам специалисты пришли после эксперимента. За 3 месяца добровольцам удалось похудеть на 15 кг.

Исследователи следили за здоровьем 100 человек, которых разделили на три группы. Участники первой не меняли своей рацион питания, но трижды в день ели половину этого фрукта, второй – пили 2-3 раза в день стакан свежевыжатого сока, третьи же вообще избегали грейпфрутов.

Добровольцы из первой группы заметно похудели, потому что у них снизился аппетит, передает портал "Южный федеральный". Кроме того грейпфрут снижает уровень глюкозы в крови, что полезно для людей, страдающих диабетом.