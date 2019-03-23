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Без тренировок: похудеть поможет один продукт

Фото: www.globallookpress.com
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Диетологи нашли уникальные свойства у популярного фрукта

Людям, которые не хотят мучиться в спортзале часами, позволит сбросить лишний вес грейпфрут. К таким выводам специалисты пришли после эксперимента. За 3 месяца добровольцам удалось похудеть на 15 кг.

Исследователи следили за здоровьем 100 человек, которых разделили на три группы. Участники первой не меняли своей рацион питания, но трижды в день ели половину этого фрукта, второй – пили 2-3 раза в день стакан свежевыжатого сока, третьи же вообще избегали грейпфрутов.

Добровольцы из первой группы заметно похудели, потому что у них снизился аппетит, передает портал "Южный федеральный". Кроме того грейпфрут снижает уровень глюкозы в крови, что полезно для людей, страдающих диабетом. 

Полина ИВАНОВА
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