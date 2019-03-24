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От боли в суставах спасут семена

Фото: www.globallookpress.com
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Растительное лекарство доступно каждому

Простое средство помогает и при растяжении сухожилий.

Эффективно облегчить боль можно, употребляя семена кунжута. В них содержатся витамины E, A, B1, B6, B9, а также необходимый костям кальций (в ста граммах – 1200 мг). В составе есть и магний, фосфор, железо и цинк, полезные жиры и аминокислоты.

Лекарство от болей в коленях и сухожилиях легко приготовить дома. Нужно взять 4 столовые ложки семян кунжута; 2 столовые ложки желатина; 8 столовых ложек семян льна; 200 граммов меда; 40 граммов очищенных тыквенных семечек и 3 столовые ложки изюма.

Все ингредиенты нужно превратить в пасту с помощью блендера. Хранить ее нужно в холодильнике. Принимать перед завтраком и обедом по столовой ложке, говорится на сайте Doctor Andrei Laslau.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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