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Обнаружено доказательство жизни на Марсе

Фото: www.globallookpress.com
Неизвестная плата выдала пришельцев

Уфолог Уилл Фаррар, изучая снимки, сделанные на Марсе, разглядел странный объект на одном из фото, который внешне похож на некий чип. Сначала конспиролог предположил, что предмет упал с марсхода, но потом пришел к выводу, что это след от деятельности инопланетян.

О своей находке уфолог сообщил в одном из роликов, опубликованном на YouTube-канале. Другие конспирологи не исключают того, что чип случайно вылез из города, который спрятан под поверхностью планеты.

В то, что поселение существует, верят многие уфологи. Как отмечает издание VladTime, ранее общественность потрясли кадры марсохода Opportunity, на которых видно якобы не только скалистый ландшафт, но и вход в город. Тем более что Марс не обладает озоновым слоем, как Земля, поэтому на его поверхности находиться живым существам было бы невозможно, а вот внутри планеты, говорят уфологи, это вполне реально. 

Более того, на некоторых фото заметно, что поверхность Марса покрыта некими плитами, которые, возможно, защищают жителей этой планеты от солнечной радиации. 

Полина ИВАНОВА
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