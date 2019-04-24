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Раскрыта главная опасность застолья в Пасху

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
Главное - соблюдать чувство меры

Чтобы праздничное застолье не обернулось проблемами с пищеварением, медики советуют не переедать, даже если очень хочется.

Без вреда для здоровья можно съесть три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи. Если же захочется добавки, то в течение дня надо отказаться от других калорийных продуктов, рассказала РИА "Новости" терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Мария Гмошинская добавила, что детям пасху и куличи можно предложить утром или днем. Творог для пасхи лучше взять 5-9% жирности – ведь жир помогает усваиваться кальцию.

При этом эксперты подчеркнули, что пасхальные продукты очень полезны – в яйцах, творожных пасхах и куличах много различных витаминов и минеральных веществ. 

Так, яйца богаты витамином А, холином, биотином, кобальтом и селеном. В куличах содержатся витамины группы В, витамин Е и витамин А.  В творожной пасхе много витаминов А и D и кальция. При этом для пасхи лучше взять творог промышленного выпуска, а так называемый фляжный использовать только после термической обработки, напоминает телеканал "360".

Светлое Христово Воскресение православные христиане в этом году празднуют 28 апреля.

Валентина МАЙОРОВА
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