Определены 6 полезных причин для регулярного секса

Нибиру
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Частая интимная жизнь также помогает преодолеть астму, так как снижает стресс – причину, по которой эти заболевания проявляются, и наполняет кровь кислородом, усиливая кровоснабжение органов дыхательной системы, уверяют эксперты.
Кроме того, люди, которые хотя бы раз в неделю занимаются сексом, выглядят моложе тех, кто отказывает себе в этом удовольствии. Ведь именно это занятие нормализует сон, отсутствие которого негативно сказывается на внешнем виде.
Секс повышает иммунитет, помогая не только не простудиться, но и не заполучить инсульт. К тому же, он способствует снижению боли при мигренях, менструации или артрите. Занятия любовью продлевают жизнь, передает "Домашний очаг", укрепляя сердце, и помогают худеть.
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