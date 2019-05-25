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Определены 6 полезных причин для регулярного секса

Фото: www.globallookpress.com
Занятия любовь избавляют от аллергии

Частая интимная жизнь также помогает преодолеть астму, так как снижает стресс – причину, по которой эти заболевания проявляются, и наполняет кровь кислородом, усиливая кровоснабжение органов дыхательной системы, уверяют эксперты.

Кроме того, люди, которые хотя бы раз в неделю занимаются сексом, выглядят моложе тех, кто отказывает себе в этом удовольствии. Ведь именно это занятие нормализует сон, отсутствие которого негативно сказывается на внешнем виде.

Секс повышает иммунитет, помогая не только не простудиться, но и не заполучить инсульт. К тому же, он способствует снижению боли при мигренях, менструации или артрите. Занятия любовью продлевают жизнь, передает "Домашний очаг", укрепляя сердце, и помогают худеть.  

Полина ИВАНОВА
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