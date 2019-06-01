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Наконец-то: раскрыт способ безболезненного похудения

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНе так уж и полезна: при каких болезнях нельзя есть зелень
На диете можно сидеть, не мучаясь от голода

Главную хитрость раскрыли британские медики.

Как выяснилось, если уменьшить количество калорий, но сохранить объем съедаемых продуктов, вы не будете страдать от голода. Перехитрить организм, который неохотно расстается с приобретенным весом, не так просто. Когда вы расходуете больше калорий, чем потребляете, как это бывает на диете, особенно если вы занимаетесь при этом спортом, часто происходят срывы.

Для решения проблемы нужно оставить количество пищи, к которому вы привыкли, прежним. Так можно обмануть мозг. Достаточно просто перейти на продукты с низким содержанием калорий. Ешьте больше овощей, где мало крахмала: например, брокколи, баклажаны, а также фрукты, цельнозерновые крупы – киноа и т.д. Белок и полезные жиры, которые есть в оливковом масле, орехах, авокадо, помогают справиться с чувством голода. Кроме того, во время еды рекомендуется пить воду, впитав которую, клетчатка заполнит желудок. Пользуйтесь маленькими тарелками – так порция покажется больше и вы скорее почувствуете сытость, пишет Telegraph.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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