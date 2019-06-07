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Врачи раскрыли опасность "запойного" просмотра сериалов

Фото: www.globallookpress.com
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Долгое нахождение у экрана может вызвать тромбоз вен и диабет

Люди, часами не встающие с дивана при просмотре любимых сериалов, серьезно рискуют здоровьем.

Как отмечается в статье The Washington Post, существует опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза вен нижних конечностей и диабета второго типа. По мнению специалистов, это объясняется тем, что во время просмотра человек склонен к неконтролируемому перееданию.

Отмечается, что зрителям нужно совершать паузы или же чередовать положение тела, чтобы размяться. Если же игнорировать данные советы возникает риск ухудшения зрения, потери сна и проблем социальной жизни, уточняет "Вечерняя Москва".

Андрей ДОВЛАТОВ
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