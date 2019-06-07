Нибиру
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Люди, часами не встающие с дивана при просмотре любимых сериалов, серьезно рискуют здоровьем.
Как отмечается в статье The Washington Post, существует опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза вен нижних конечностей и диабета второго типа. По мнению специалистов, это объясняется тем, что во время просмотра человек склонен к неконтролируемому перееданию.
Отмечается, что зрителям нужно совершать паузы или же чередовать положение тела, чтобы размяться. Если же игнорировать данные советы возникает риск ухудшения зрения, потери сна и проблем социальной жизни, уточняет "Вечерняя Москва".
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