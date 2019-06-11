Пережить жару: ветеринары поделились рекомендациями

Простые правила помогут домашним любимцам

От обрушившейся на Москву жары страдают не только люди, но и животные. Специалисты рассказали, как помочь своим питомцам справиться с последствиями слишком теплой погоды.

По словам экспертов, питомцы должны пить много воды – если кошка или собака остаются днем одни дома, его поилка должна быть полной. Также нужно слегка поменять рацион питания домашних животных.

"Нужно... не давать в жару слишком тяжелую и жирную пищу. Если они у нас на натуральном корме, значит, кисломолочная диета с низким процентом жирности, тушеные овощи, каши, диетическое мясо. Это касается кошек и собак", –

рассказала РИА "Новости" ветеринар Раиса Амирханова.

Чтобы собака не пострадала от теплового или солнечного удара, нужно перенести дневные прогулки на более позднее время, когда воздух станет прохладнее.

Если животное большую часть дня проводит дома, надо позаботиться о температуре воздуха в квартире. Доктор отметила, что не стоит устраивать сквозняки или включать кондиционер на полную мощность, а лучше открыть окно, занавесить шторы и закрыть дверь.

При этом ветеринары предупреждают, что не нужно слишком часто купать питомцев, лучше просто смочить водой некоторые части тела: лоб, переносицу и подушечки лап. Также можно намочить простынь холодной водой и завернуть в нее домашнего любимца.



Если в квартире живет попугай, ему в клетку надо поставить специальную ванночку, чтобы птица могла умываться. При этом следует часто менять воду – не менее трех раз в день, чтобы она не нагревалась слишком сильно.

Кроме того, специалисты не советуют слишком коротко стричь лохматых питомцев – это может нарушить их терморегуляцию. Любители змей, ящериц и других рептилий должны перенести террариумы со своими любимцами в боле прохладное место, а те, у кого есть рыбки, должны внимательно следить за температурой воды в аквариуме.





