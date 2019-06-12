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Раскрыт способ победить целлюлит

Фото: www.globallookpress.com
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Склонным к полноте женщинам нужно съедать в день не менее 500 грамм свежих помидор

Эффективным помощником в борьбе с целлюлитом могут стать домашние томаты. По мнению специалистов, они содержат большое количество клетчатки, магния, цинка, а также витаминов группы В и Е. Благодаря этому, помидоры также блокируют появление новых образований в виде жировых клеток.

Отмечается, что склонным к целлюлиту женщинам нужно съедать в день не менее 500 грамм свежих помидор.

Впрочем, как сообщает VistaNews, важно пересмотреть и свое пищевое поведение. В частности, максимально отказаться от шоколада, сдобных булочек, газировок и фаст-фуда.


Андрей ДОВЛАТОВ
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