Раскрыт способ победить целлюлит

Склонным к полноте женщинам нужно съедать в день не менее 500 грамм свежих помидор

Эффективным помощником в борьбе с целлюлитом могут стать домашние томаты. По мнению специалистов, они содержат большое количество клетчатки, магния, цинка, а также витаминов группы В и Е. Благодаря этому, помидоры также блокируют появление новых образований в виде жировых клеток.

Отмечается, что склонным к целлюлиту женщинам нужно съедать в день не менее 500 грамм свежих помидор.

Впрочем, как сообщает VistaNews, важно пересмотреть и свое пищевое поведение. В частности, максимально отказаться от шоколада, сдобных булочек, газировок и фаст-фуда.



