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Адвокат банды Цапка объяснил "воскрешение" клиента

Сергей Цапок. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
У бандита были возможности уйти от наказания

На фотографиях, сделанных очевидцами на месте аварии в Сочи 4 июня, на самом деле может быть запечатлен считающийся погибшим главарь преступной группировки Сергей Цапок. Об этом заявил адвокат "кущевской банды" Умалат Сайгитов.

"Сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает", – отметил адвокат в интервью телеканалу "360".

По словам Сайгитова, гибель главаря банды в СИЗО еще тогда вызывала вопросы: "Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта", – припомнил он.

Сергей Цапок. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Адвокат стороны потерпевших в "деле Цапка" Максим Кошелев также считает вполне вероятным, что смерть Сергея Цапка была в свое время инсценирована. По крайней мере, человек на свежих фотографиях очень на него похож.

"Мы обратились к прокурору и начальнику ГУВД Краснодарского края с просьбой провести проверку по данному факту", – сообщил Кошелев телеканалу РЕН ТВ.

Впрочем, пока в прокуратуре Краснодарского края и Сочи заявляют, что обращение с просьбой установить личность человека с фото к ним не поступало, передает РИА "Новости".

Сергей Цапок и еще несколько человек были приговорены к пожизненному сроку заключения за убийство 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края. Однако понести наказание за преступление Цапок не смог – он умер в СИЗО от острой сердечной недостаточности из-за оторвавшегося тромба. Прокурорская проверка не нашла следов криминала в его гибели.

Авария, на месте которой якобы был замечен Цапок, произошла в Сочи в ночь на 4 июня.

Ранее стало известно о "красивой жизни" в колонии одного из членов "кущевской группировки" Вячеслава Цеповяза. Осужденный на 20 лет лишения свободы преступник имел возможность устраивать банкеты с шашлыками и деликатесами. В колонии, впрочем, все отрицали.

Николай ВИКТОРОВ
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