Свежая зелень улучшает кровоток в половом органе мужчин

После 40 лет некоторые представители сильного пола страдают от эректильной дисфункции. При этом есть действенный способ поправить их сексуальное здоровье без таблеток, заявили диетологи.

Они выяснили, что потенцию стимулирует обыкновенная петрушка, в которой много фолиевой кислоты, магния, витаминов C, B1 и B2. Чтобы достичь желаемого результата, стоит употреблять 100 г этой зелени каждый день.

А если съедать ее за час до секса, то, как передает портал VladTime, у мужчины будет более стойкая эрекция, которая может длиться несколько часов. Ведь петрушка активизируется в надпочечниках, которые выбрасывают главный мужской гормон – тестостерон, и способствует нормальному кровотоку в малом тазе. Продукт также улучшает качество спермы и подавляет женские гормоны в организме, делая представителя сильного пола более мужественным.

Эксперты также считают, что листья салата и тыквенные семечки помогают справиться с проблемами потенции.