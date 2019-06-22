Ученые назвали продукты для борьбы с брюшным жиром

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Диетологи советуют пищу с высоким содержанием жиров, потребление которой уравновесит дефицит углеводов и небольшое количество белка. Суть подобной диеты заключается в достижении кетоза – состоянии метаболизма, стремительно сжигающем жир.
Ежедневный рацион должен содержать 75% жиров, 20% белка и только 5% углеводов, сообщает VistaNews.
Отмечается, что при таком питании организм начинает перерабатывать жиры в энергию, и это способствует похудению. Основу диеты составляют пять продуктов: мясо, рыба, яйца, сыр и "полезные" жиры.
В то же время человеку нужно забыть о сладостях, хлебе и фруктах, богатых углеводами.
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