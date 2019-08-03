Недосып оказался опасным для потенции

Нехватка сна может обернуться серьезными проблемами

Недосып негативно влияет не только на общее состояние организма, но даже и на мужское либидо.

Отмечается, что в случае нехватки сна уровень тестостерона резко снижается, что может привести к неприятным сюрпризам в постели. К тому же заметно уменьшается активность сперматозоидов. При этом с возрастом уровень мужского гормона неуклонно падает, однако недосып ускоряет этот процесс, передает издание "Версия".

Специалисты советуют спать не меньше 7 часов в сутки. В этом случае можно избежать проблем не только с потенцией, но и с работой внутренних органов.