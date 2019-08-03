Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Недосып оказался опасным для потенции

Фото: www.globallookpress.com
Нехватка сна может обернуться серьезными проблемами

Недосып негативно влияет не только на общее состояние организма, но даже и на мужское либидо.

Отмечается, что в случае нехватки сна уровень тестостерона резко снижается, что может привести к неприятным сюрпризам в постели. К тому же заметно уменьшается активность сперматозоидов. При этом с возрастом уровень мужского гормона неуклонно падает, однако недосып ускоряет этот процесс, передает издание "Версия".

Специалисты советуют спать не меньше 7 часов в сутки. В этом случае можно избежать проблем не только с потенцией, но и с работой внутренних органов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост оправдали: найден виновник гибели медуз в Азовском море

В Сети высмеяли ихтиологические выкладки украинских "аналитиков"

Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей