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За капитаном Марвел - в "Пятерочку"

За капитаном Марвел - в
Фото: Пресс-служба
Торговая сеть подготовила подарки гостям магазинов в преддверии 1 сентября

Подарки должны быть функциональными. Так решили в торговой сети "Пятерочка" и накануне нового учебного года запустили новую всероссийскую маркетинговую акцию "Стиратели-2". За покупку на 555 руб. посетителям всех магазинов сети вручат фигурку-штамп в виде супергероя от бренда MARVEL, использовать которую можно будет по-разному.

Акция пройдёт с 20 августа по 7 октября. Фигурку подарят за каждые 555 рублей в чеке или за покупку товаров партнёров, которые отмечены специальными стопперами.

"В этом году мы сделали игрушки MARVEL ещё более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьёй, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребёнку на уроках в школе", 

– отмечает руководитель управления бренд маркетинга торговой сети "Пятерочка" Татьяна Степанова.

Фото: Пресс-служба

Собрать можно целую коллекцию: в наборе 16 фигурок-штампов, 10 из которых ещё и ластики. Каждый "стиратель" индивидуально упакован, поэтому сразу не угадаешь, какой супергерой тебе достанется. Тем веселее обмениваться шпамполастиками с друзьями.

Любителям онлайн-активностей рекомендуется заглянуть на сайт стиратели2.рф. Там размещены специально придуманные к акции 3 игры: "Следы стирателей", "Железный человек в бетонных джунглях" и "Халк, бежать!", а также тематические конкурсы и другой развлекательный контент.

Фото: Пресс-служба

Первую акцию "Стиратели" "Пятёрочка" провела вместе с Disney в 2018 году.

"Прошлогодняя акция показала высокую эффективность: розничный товарооборот увеличился на 2,7 %. Каждый десятый гость "Пятёрочки" получал в подарок в магазине супергероев MARVEL. Такого уровня вовлечения удалось достигнуть как благодаря широкой известности и невероятной популярности франшизы не только среди детей, но и взрослых, так и за счёт увлекательной механики проекта", – уточнила руководитель управления бренд маркетинга торговой сети "Пятерочка" Татьяна Степанова.

Отдел информации
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