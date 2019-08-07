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Как избежать похмелья: простой рецепт

Фото: www.globallookpress.com
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Эксперты опровергли популярные заблуждения

Неутомимые британские ученые выяснили, что утреннее похмелье зависит исключительно от количества выпитого, а не от того, какие напитки и в какой последовательности употреблялись. 

В научном опыте приняла участие группа испытуемых, которым предлагали выпить алкоголь в различных пропорциях, объемах и последовательности. Затем эксперты проанализировали самочувствие подопытных.

Выяснилось, что два главных мифа русского застолья не имеют ничего общего с действительностью. Во-первых, "понижение" и "повышение градуса" никак не влияют на утреннее самочувствие, во-вторых, от "ерша" – смеси пива и водки – не бывает похмелья.

Специалисты из Великобритании подчеркивают, что нет особой разницы в том, что человек смешивает и в какой последовательности пьет алкогольные напитки. В желудке все перемешивается в однородную массу, отмечает издание "Аргументы недели".

Валентина МАЙОРОВА
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