Как избежать похмелья: простой рецепт

Эксперты опровергли популярные заблуждения

Неутомимые британские ученые выяснили, что утреннее похмелье зависит исключительно от количества выпитого, а не от того, какие напитки и в какой последовательности употреблялись.

В научном опыте приняла участие группа испытуемых, которым предлагали выпить алкоголь в различных пропорциях, объемах и последовательности. Затем эксперты проанализировали самочувствие подопытных.

Выяснилось, что два главных мифа русского застолья не имеют ничего общего с действительностью. Во-первых, "понижение" и "повышение градуса" никак не влияют на утреннее самочувствие, во-вторых, от "ерша" – смеси пива и водки – не бывает похмелья.

Специалисты из Великобритании подчеркивают, что нет особой разницы в том, что человек смешивает и в какой последовательности пьет алкогольные напитки. В желудке все перемешивается в однородную массу, отмечает издание "Аргументы недели".