Простые рецепты порадуют в холодное время года

Консервированные помидоры, лечо, соленые огурцы, приготовленные самостоятельно, станут прекрасной добавкой к любому ужину в холодные зимние вечера.

Несложные проверенные рецепты сохранят не только вкус свежих сезонных овощей, но и принесут пользу здоровью, напоминает "АиФ". К примеру, слоеный салат в банках украсит любое застолье. Для его приготовления нужно взять по килограмму моркови, сладкого перца, помидоров и огурцов, 500 г репчатого лука, 100 мл столового уксуса (9%), 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара, укроп по вкусу, 1 ст. ложку растительного масла и 3,5 стакана воды.

Налить на дно простерилизованной банки одну столовую ложку масла, положить свежий укроп. Потом уложить слоями нарезанные кружочками овощи: лук, морковь, помидор, огурец и перец. Любители могут добавить еще и слой цветной капусты. Каждый слой овощей укладывать плотно. Когда банка будет заполнена, нужно залить овощи рассолом. Его готовят так: развести уксус в соотношении 1:3, чтобы получился трехпроцентный раствор. В 3,5 стакана воды добавить сахар, соль и 1/4 стакана трехпроцентного уксуса. Такое количество рассола рассчитано на банку 700 миллилитров.

Нетрудно приготовить и вкусное лечо. Взять 3 кг помидоров, 2 кг сладкого перца, по 500 г моркови и репчатого лука, 2/3 стакана сахара, 3 ст. ложки соли, 300 мл растительного масла, 1 ч. ложку хмели-сунели, пучок петрушки и столовую ложку уксуса (9%).

Помидоры измельчить в мясорубке вместе с зеленью, добавить сахар, соль, растительное масло и хмели-сунели. Прокипятить 20 минут. Затем прибавить морковь, натертую на крупной терке, лук полукольцами и нарезанный полосками болгарский перец. Довести до кипения, тушить полчаса. В конце готовки влить уксус. Разложить овощи по простерилизованным банкам.