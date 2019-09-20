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Зима в сентябре: в выходные в Москве выпадет снег

Зима в сентябре: в выходные в Москве выпадет снег
Фото: www.globallookpress.com
Синоптики предупредили о значительном похолодании

Погодные сюрпризы сентября продолжаются. Так, уже в ближайшие выходные в Москве выпадет снег.

В субботу при северо-западном ветре температура воздуха составит +9..+11°С. В Росгидрометцентре обещают небольшие осадки и переменную облачность. 

В воскресенье за окном будет +5..+7°С. Не исключено, что выпадет мокрый снег. При этом в темное время суток температура не поднимется выше +3°С.  А в ночь с понедельника на вторник прогнозируют заморозки до -4°С.

Впрочем, не оставила шансов бабьему лету главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает РИАМО. По ее словам, тепло уже не вернется в столичный регион, уточняет "Подмосковье сегодня". 

Тем временем погода в Петербурге не сильно отличается от московской. Сегодня, 20 сентября, в Северной столице столбик термометра показывал +8...+10°С, за окном прошли кратковременные дожди, сообщает FlashNord

Ксения АНДРЕЕВА
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