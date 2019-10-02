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Сауна и донорство: неочевидные способы снизят давление

Сауна и донорство: неочевидные способы снизят давление
Фото: www.globallookpress.com
Бороться с гипертонией можно без применения лекарств

Повышенное артериальное давление увеличивает риск сердечного приступа, тромбоза и инсульта. По словам врачей, если давление в течение долгого времени соответствует показателям более 140/90, его необходимо снижать. Эксперты рассказали, как нейтрализовать высокое кровяное давление естественным путем, без применения лекарств.

В первую очередь стоит обратить внимание на свой вес. Четыре лишних килограмма могут привести к увеличению показателей примерно на 10 мм рт. Помимо похудения, нужно сократить количество потребляемой соли – здоровому человеку необходимо не более 5–6 граммов в день.

Эксперты советуют придерживаться рациона, состоящего из большого количества овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна. Нормализовать давление также помогут свекольный сок, чеснок и боярышник. 300–500 мг магния в день поспособствуют расслаблению сосудов.

Стоит добавить в свою жизнь тренировки на выносливость, например, легкие пробежки, плавание и езду на велосипеде. 2,5 часа нагрузок в неделю очень полезны для сердца, сообщает "МедикФорум". Понизить кровяное давление можно в сауне, так как тепло расширяет сосуды. Однако врачи предупреждают: к такому способу можно прибегать только при отсутствии серьезных проблем со здоровьем.

Исследование немецких ученых показало, что эффективным способом борьбы с гипертонией является донорство крови. Достаточно сдавать кровь четыре раза в год. Однако стоит отметить, что, имея проблемы со здоровьем, сначала необходимо обратиться к врачу.

Карина СИРАЗОВА
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