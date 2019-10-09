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Найдено лекарство от рака крови

Найдено лекарство от рака крови
Фото: www.globallookpress.com
продолжение107-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Количество раковых клеток уменьшит доступный препарат

Ученые из Великобритании нашли новый способ борьбы с двумя заболеваниями крови. Эффективным средством оказался препарат метотрексат, который часто назначают при ревматоидном артрите и при различных видах рака.

Речь идёт об истинной полицитемии – доброкачественном опухолевом процессе и о хроническом заболевании эссенциальная тромбоцитемия. В обоих случаях пациенты страдают от головной боли, резко худеют, сильно потеют по ночам и чувствуют постоянную усталость. Это может привести к летальному исходу.

До сих пор врачи могли лишь немного уменьшить симптомы этих заболеваний. Однако данные последних исследований показали, что небольшие дозы метотрексата препятствуют размножению поражённых болезнью клеток крови, поскольку блокируют поступление в них фолиевой кислоты, таким образом устраняя саму причину болезни, сообщает British Journal of Haematology.

Учёные выяснили, что лекарство не только облегчает симптомы, но и уменьшает количество раковых клеток в организме пациентов. Отмечается, что препарат сравнительно недорогой, что является его дополнительным преимуществом.

Карина СИРАЗОВА
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