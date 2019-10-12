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Объяснено появление льда на Луне

Объяснено появление льда на Луне
Фото: www.globallookpress.com
Жидкость занесли астероиды

Ученым по следам от метеоритов удалось узнать, как образовался лед в кратерах Южного полиса Луны.

Отмечается, что его могли принести на спутник Земли кометы, богатые водой. Другим источником могли быть вулканические извержения, в ходе которых вода испарялась из магмы, передает Icarus.

Специалисты добавили, что точный ответ на вопрос о происхождении льда на Луне даст первая научная база, построенная на поверхности спутника нашей планеты.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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