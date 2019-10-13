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Синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник
Фото: www.pixabay.com
Столбики термометров поднимутся до +16°C

В понедельник, 14 октября, в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +14…+16°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом местами пройдет небольшой дождь. Также возможны порывы ветра до 17 м/с.

В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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