Столбики термометров поднимутся до +16°C

В понедельник, 14 октября, в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +14…+16°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом местами пройдет небольшой дождь. Также возможны порывы ветра до 17 м/с.

В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.