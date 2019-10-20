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В понедельник, 21 октября, в Москве будет по-летнему тепло. Столбики термометров поднимутся до +15…+17°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
При этом местами ожидается небольшой дождь. Скорость ветра составит 12м/с.
Ночью температура воздуха составит +9…+11°C.
Такая аномально теплая погода сохранится до пятницы. Уже в следующие выходные в столицу вернется температура, характерная для октября.
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