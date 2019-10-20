До конца недели температура в столице не упадет ниже +10°C

В понедельник, 21 октября, в Москве будет по-летнему тепло. Столбики термометров поднимутся до +15…+17°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом местами ожидается небольшой дождь. Скорость ветра составит 12м/с.

Ночью температура воздуха составит +9…+11°C.

Такая аномально теплая погода сохранится до пятницы. Уже в следующие выходные в столицу вернется температура, характерная для октября.