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Самым жарким последний осенний месяц будет для жителей Дальнего Востока. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом обещания "жары", конечно, нужно воспринимать с юмором – столбики термометров будут на минусовых отметках, несмотря на температуру выше нормы.
Теплее, чем обычно будет также на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае, отмечает "ФедералПресс".
"На европейской территории России и в Западной Сибири температура около нормы, но на положительном фоне",
– сообщил Вильфанд.
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