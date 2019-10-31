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Где будет жарче всего: синоптики дали прогноз на ноябрь

Где будет жарче всего: синоптики дали прогноз на ноябрь
Фото: commons.wikimedia.org/Otto Graf (CC BY-SA 4.0)
В некоторых частях страны температура превысит норму

Самым жарким последний осенний месяц будет для жителей Дальнего Востока. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом обещания "жары", конечно, нужно воспринимать с юмором – столбики термометров будут на минусовых отметках, несмотря на температуру выше нормы.

Теплее, чем обычно будет также на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае, отмечает "ФедералПресс".

"На европейской территории России и в Западной Сибири температура около нормы, но на положительном фоне",

сообщил Вильфанд.

Ранее метеорологи дали прогноз погоды на ноябрьские праздники.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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