Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Развеян главный миф о хлебе

Развеян главный миф о хлебе
Фото: pixabay.com
Химические добавки оказались не так страшны

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что мнение о том, что ржаной хлеб полезнее пшеничного, ничем не подтверждается.

"По своим пищевым свойствам оба продукта идентичны. Важно, конечно, не переедать", - 

объяснил Кацнельсон в интервью "Российской газете".

По мнению эксперта, в день можно съедать не более 200 г хлеба.

Кроме того, руководитель гильдии дал советы покупателям, как выбрать лучший хлеб. По его словам, обращать внимание нужно на внешний вид и на запах. Не так страшны и химические добавки: эмульгаторы и консерванты. Кацнельсон подчеркнул, что хлеб плесневеет не от них, а из-за нарушения технологии.

Хлеб, только что вышедший из печи, должен остывать около трех часов. Однако часто производители пренебрегают этим правилом и упаковывают продукт сразу. В процессе остывания булки на поверхности пакета образуется влага, а затем появляется плесень.

Однако и плесень не опасна для здоровья – нужно просто отрезать испорченный край батона.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей