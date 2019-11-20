Химические добавки оказались не так страшны

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что мнение о том, что ржаной хлеб полезнее пшеничного, ничем не подтверждается.

"По своим пищевым свойствам оба продукта идентичны. Важно, конечно, не переедать", -

объяснил Кацнельсон в интервью "Российской газете".

По мнению эксперта, в день можно съедать не более 200 г хлеба.

Кроме того, руководитель гильдии дал советы покупателям, как выбрать лучший хлеб. По его словам, обращать внимание нужно на внешний вид и на запах. Не так страшны и химические добавки: эмульгаторы и консерванты. Кацнельсон подчеркнул, что хлеб плесневеет не от них, а из-за нарушения технологии.

Хлеб, только что вышедший из печи, должен остывать около трех часов. Однако часто производители пренебрегают этим правилом и упаковывают продукт сразу. В процессе остывания булки на поверхности пакета образуется влага, а затем появляется плесень.

Однако и плесень не опасна для здоровья – нужно просто отрезать испорченный край батона.