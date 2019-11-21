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Найдены безобидные симптомы рака мозга

Найдены безобидные симптомы рака мозга
Фото: www.globallookpress.com
Звон в ушах, головокружения и потеря координации - показатели серьезных проблем со здоровьем

Злокачественные опухоли головного мозга сложно лечить, в особенности, если речь идет о поздних стадиях развития болезни.

Шанс на ремиссию вырастает в случае своевременной диагностики, поэтому специалисты советуют обращать внимание на симптомы, которые могут быть предвестниками опасной болезни.

Продолжительные головные боли, усиливающиеся при физической нагрузке, могут быть первыми признаками рака головного мозга, сообщает портал "Актуальные новости". К распространенным признакам онкологии головного мозга также относятся систематические головокружения, звон в ушах и потерю координации в пространстве.

Врачи предупреждают, что эти проблемы нельзя игнорировать. Если симптомы появились и не исчезают, следует пройти медицинское обследование, напоминает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА

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