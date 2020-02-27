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Анекдот дня на 28 февраля

Анекдот дня на 28 февраля
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Поднимите настроение вместе с "Утром"

Отец приехал в больницу вместе с сыном. Они заходят в приемное отделение, где их начинают опрашивать перед тем, как отправить в палату:

– Вы все с собой взяли? – уточнили медики у мужчины.

– Все, – ответил он.

– Постельное белье с собой?

– С собой.

– А полотенце взяли?

– Взяли.

– Халат и тапочки тоже есть?

– Да. И подушка, и даже одеяло, – начал раздражаться отец.

– Отлично. Подождите, а это кто? – удивленно спросили в больнице, заметив мужчину в белом халате рядом с отцом и ребенком.

– А это я на всякий случай и врача своего привез. Вдруг у вас и его нет!

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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