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Передается быстрее: названы отличия гриппа от коронавируса

Передается быстрее: названы отличия гриппа от коронавируса
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/ imagebroker.net/www.globallookpress.com
У китайской заразы более длинный инкубационный период

Грипп распространяется быстрее, чем COVID-2019, а также передается всего лишь первые три-пять дней болезни и даже до появления симптомов. Время между последовательными случаями заражения коронавирусом, который в России нашли у 59 человек, длиннее. Об этом рассказал Роспотребнадзор.

Коронавирусом меньше заболевают дети, а чаще взрослые и старики, тогда как с гриппом дела обстоят несколько иначе. Гриппозную инфекцию чаще подхватывают малыши, беременные женщины и пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.

Дети заражаются коронавирусом от взрослых. При этом специалисты отметили, что 80% случаев протекают легко и без симптомов, 15% – тяжело, 5% пациентов нужна вентиляция легких.

"Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа", – говорится в сообщении ведомства.

Эксперты предполагают, что от гриппа, особенно сезонного, люди умирают реже, чем от COVID-19. Однако точно сказать можно будет после месяцев исследований, но пока данные говорят о том, что смертность от коронавируса составляет 3-4%, а от гриппозной сезонной инфекции – меньше, 0,1%.

Ранее "Утро" рассказывало о том, как протекает коронавирус. 

Полина ИВАНОВА

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