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Коронавирус мог попасть в Китай из Сибири

Коронавирус мог попасть в Китай из Сибири
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус захватил 55 регионов России
В распространении эпидемии заподозрили Россию

Коронавирус, вызвавший пандемию, завезли в Китай из России. Все произошло еще осенью 2019 года. За несколько месяцев вирус мутировал и распространился по миру из КНР в уже очень опасной форме. Такую версию распространяют украинские СМИ.

В сентябре 2019 г. в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии взорвался газовый баллон, напоминает "Обозреватель". Сообщалось, что пострадал один человек и было выбито несколько стекол в здании. Однако на самом деле разрушения могли быть куда более сильные, утверждает издание. В том числе могло разрушиться и хранилище страшных вирусов типа Эболы и SARS.

Русские информацию засекретили, но рядом были китайцы – строили какое-то сельскохозяйственное сооружение. Потом они вернулись домой, оказавшись переносчиками заразы.

"Через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете", – цитирует "Царьград" автора.

Ранее в интернете появились ссылки на статьи в научных журналах от 2015 – 2017 г.г., в которых рассказывалось об опытах американских и китайских ученых по модификации вирусов. Это дало основание предполагать, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.

Фоторепортаж
Путина привезли в госпиталь для больных коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Чихуахуо
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А в сибирь вирус доставили бравые войны правосеки...
Геннадий Чебурашкин
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В британском журнале Nature (11/2015) ещё 5 лет тому назад США хвастались, что вывели новый вид вируса с помощью китайских летучих мышей.
А в 2017 китайцы стали проводить исследования по защите от этого вируса.
Вот и вся тайна! :)))
Геннадий Чебурашкин
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Тогда почему не заразились сибиряки?
И где 2 месяца шлялся вирус? Может выезжал на заработки на Украину?

Есть более правдоподобная версия о зарождении вируса на Украине в Чернобыле.
Но украинские власти полностью засекретили эту информацию и о миллионах заражённых украинцев.
Александр Кото
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Ну да, по украинской логике, да и по западной тоже, во всём виновата Россия, как будто в ни в Америке, ни в Китае нет центров по виросологии, где, возможно, разрабатывается биологическое оружие!
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