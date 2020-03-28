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Анекдот на 29 марта

Анекдот на 29 марта
Фото: pixabay.com
Шутка от "Утра" станет отличным завершением недели перед карантином

Виталий Кличко рассказывает своему личному помощнику: 

– Представляешь, явились ко мне метеорологи и заявили: либо поднимайте нам зарплату, либо мы вам предскажем резкое похолодание в городе! Вот шантажисты!

– Так, и как же вы поступили? 

– Пришлось поднять им зарплату. А то зачем мне похолодание? 





Полина ЛЕДОВСКИХ

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