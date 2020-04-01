Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анекдот дня на 2 апреля

Анекдот дня на 2 апреля
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Веселая история от "Утра" вызовет улыбку

У меня месяц назад пропал кот. Я его искала несколько недель и наконец принесла домой.

А сегодня в квартиру вернулся мой питомец и заснул рядом с двойником. Теперь у меня живут два одинаковых кота. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: город под Питером закрыли противотанковыми ежами

Официально данные о закрытии города опровергли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей