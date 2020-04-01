Веселая история от "Утра" вызовет улыбку

У меня месяц назад пропал кот. Я его искала несколько недель и наконец принесла домой.

А сегодня в квартиру вернулся мой питомец и заснул рядом с двойником. Теперь у меня живут два одинаковых кота.