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Привлечь удачу и деньги: суеверия на суперлуние

Привлечь удачу и деньги: суеверия на суперлуние
Фото: pixabay.com
Запрещается одалживать деньги и принимать важные решения

8 апреля произойдет редкое событие – суперлуние, когда спутник Земли максимально приблизится к ней и будет казаться огромным. Космическое тело станет заметно невооруженным взглядом и примет розоватый оттенок.

Расположение розовой луны 8 апреля повлияет на многие сферы жизни. Астрологи советуют быть внимательными к окружающим и избегать конфликтов на работе и в личных отношениях. 

Во время суперлуния лучше отказаться от крупных покупок и финансовых вложений, иначе можно спугнуть новый денежный поток в жизни. 8 апреля запрещается одалживать деньги, увольняться или самостоятельно просить о повышении: можно навлечь неудачу в карьере. 

В среду существует возможность новых знакомств, которые станут судьбоносными. Для перемен в личной жизни достаточно иметь позитивный настрой и быть открытыми к окружающему миру. 

Приметы на 8 апреля:

  1. Сны на 8 апреля исполнятся в ближайшее время. 
  2. Если в розовое суперлуние оказаться в месте большого скопления людей, то в дом придет беда.
  3. Заморозки в этот день означают затяжную весну в будущем. 

Ранее "Утро" поделилось гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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