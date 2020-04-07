Привлечь удачу и деньги: суеверия на суперлуние
8 апреля произойдет редкое событие – суперлуние, когда спутник Земли максимально приблизится к ней и будет казаться огромным. Космическое тело станет заметно невооруженным взглядом и примет розоватый оттенок.
Расположение розовой луны 8 апреля повлияет на многие сферы жизни. Астрологи советуют быть внимательными к окружающим и избегать конфликтов на работе и в личных отношениях.
Во время суперлуния лучше отказаться от крупных покупок и финансовых вложений, иначе можно спугнуть новый денежный поток в жизни. 8 апреля запрещается одалживать деньги, увольняться или самостоятельно просить о повышении: можно навлечь неудачу в карьере.
В среду существует возможность новых знакомств, которые станут судьбоносными. Для перемен в личной жизни достаточно иметь позитивный настрой и быть открытыми к окружающему миру.
Приметы на 8 апреля:
- Сны на 8 апреля исполнятся в ближайшее время.
- Если в розовое суперлуние оказаться в месте большого скопления людей, то в дом придет беда.
- Заморозки в этот день означают затяжную весну в будущем.
Ранее "Утро" поделилось гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.
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