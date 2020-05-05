Легкие прогулки на свежем воздухе не запрещали в некоторых европейских странах

Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в жизнь большинства людей по всему миру. Из-за риска заражения многие, особенно пожилые люди, вынуждены сидеть дома. Порой это дается с большим трудом, поэтому все периодически придумывают себе повод выйти на улицу, но в более безопасных условиях: например, поздно вечером, когда никого нет.

Автор канала "Как предотвратить старение" на Яндекс.Дзен пишет, что заразиться при выходе на улицу можно двумя способами: дотронуться до поверхности, с которой недавно контактировал больной или вдохнуть частички вируса. Однако при использовании правильных средств защиты – очков, масок и перчаток – получится обезопасить недолгую вылазку из дома. Эти условия необходимо соблюдать, в первую очередь, пожилым людям, которые находят в группе риска по заражению.

Весенняя погода вселяет надежду, что солнце и тепло помогут лучше справляться с распространением болезни. Однако пока никаких подтверждений, что это справедливо.

Зимой вирусы распространяются лучше, поскольку люди чаще находятся все вместе в закрытом помещении. Если большие компании будут собираться и в теплое время года, то заражения участником посиделок не избежать.

Врачи утверждают, что весенние прогулки пенсионерам особенно полезны из-за выделения растениями антибактериальных и противовирусных веществ при распускании листьев. Променады на свежем воздухе разрешили в некоторых скандинавских странах, но только при соблюдении правил безопасности.

Ранее “Утро.ру” поделилось заявлением онколога об опасности приема витаминов во время пандемии коронавируса.