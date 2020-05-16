Золотое молочко: древний эликсир долголетия
Рецепт Аюрведы прост и эффективен.
Древний эликсир долголетия помогает при воспалении суставов, приводит в норму мышцы и связки, полезен для сердца и сосудов, его используют для профилактики онкологических заболеваний. Кроме того, этот напиток способствует похудению.
Шаг первый
Готовим пасту из куркумы. Для этого нужно смешать со стаканом воды две столовые ложки куркумы. Затем эту смесь нужно проварить семь минут, помешивая. Если консистенция жидкая – добавляем куркумы, густая – доливаем воды. Готовую смесь остудить, переложить в баночку и убрать в холодильник.
Само золотое молочко нужно готовить сразу перед тем, как его пить.
Шаг второй
Стакан молока довести до кипения. Добавить чайную ложку пасты из куркумы и чайную ложку растительного масла. Подойдет кунжутное, оливковое или кокосовое. Чтобы было вкуснее, можно добавить мед или ягоды. Такой напиток обычно пьют около 40 дней перед сном. Повторить курс можно через два года.
Ранее Утро.ру писало о напитках долгожителей.
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