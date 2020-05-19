Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
554 новости
Новые приколы и
анекдоты до слез заставят от души посмеяться и избавят от стресса.
– Угадайте! Дам подсказку – моя юность пришлась на эпоху строительства пирамид.
— Египетских?!
– Ну что вы, финансовых…
– Как вам не стыдно!
– Вы не поняли. Я стоматолог.
Ранее "Утро.ру" делилось шутками Владимира Винокура.
Бывший лидер государства назвал главную проблему, с которой столкнулась российская экономика
Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"