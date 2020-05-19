Смешные и короткие шутки от "Утро.ру" зарядят позитивом на весь день

Новые приколы и анекдоты до слез заставят от души посмеяться и избавят от стресса.



Девушка, а сколько вам лет?

– Угадайте! Дам подсказку – моя юность пришлась на эпоху строительства пирамид.

— Египетских?!

– Ну что вы, финансовых…

Девушка, ваша улыбка рождает во мне желание пригласить вас к себе...



– Как вам не стыдно!

– Вы не поняли. Я стоматолог.

Вот раньше время было: пригласил девушку на бал, пристрелил ее супруга на дуэли и дело в шляпе – скоро свадьба. А теперь лайки ставь, посты комментируй, музыку прикольную скидывай… Ужас!

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Владимира Винокура.