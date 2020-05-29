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"Больше не будет бедных": иранский старец предсказал будущее России

"Больше не будет бедных": иранский старец предсказал будущее России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пророчество на 2022 году озвучено

Иранский старец Салман Салехигударза сделал предсказание о судьбе России. По его словам, страна сможет выбрать из кризиса и с достоинством пережить испытания. Согласно пророчеству, над РФ будет словно невидимый купол, защищающий от проблем.

Провидец считает, что своего величия государство достигнет в 2022 году. Именно в это время начнется скачок в развитии России, какого мир еще не видел. Старец предполагал, что число тех, кто захочет жить в стране, резко увеличится.

Завидовать России, как утверждал Салман Салехигударза, будут даже самые богатые государства.

"Больше не будет бедных и тяжелой работы. Все будут счастливы, потому что смогут заниматься всем, чем хотят", – цитирует пророчество автор блога "Космосила".

Случится подъем только после испытаний – старец предрекал природные катаклизмы и что-то страшное, надвигающееся из Китая. 

Ранее "Утро.ру" публиковало пророчества Ванги о конце света. 

Дарья ПЕТРОВА

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