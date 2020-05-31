Встретим первый день лета с улыбкой

Свежие шутки и взрывные приколы – в подборке "Утро.ру".

Маршрутка стоит в пробке. Водитель делает объявление:

– Следующая остановка – "Пятого декабря".

Комментарий от пассажира:

– Ни фига себе пробка!!!

Мужик взял с собой жену на рыбалку. Приехали, достали вещи, супруг устраивается с удочкой и говорит:

– Дорогая, давай хлеб для подкормки.

– Коль, а я его съела по дороге! – виновато сознается жена.

– Ладно! Давай кашу тогда.

– Ой, а каши тоже не осталось…

– Ну, доедай тогда червей, и домой поедем!

Семейный скандал. Возмущенная жена кричит:

– Вася! Я верчусь, как дура в колесе!

Мужик невозмутимо:

– Может, белка, а не дура?

– У белки хотя бы шуба есть. А я как дура!