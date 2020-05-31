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Свежие шутки и взрывные приколы – в подборке "Утро.ру".
– Следующая остановка – "Пятого декабря".
Комментарий от пассажира:
– Ни фига себе пробка!!!
– Дорогая, давай хлеб для подкормки.
– Коль, а я его съела по дороге! – виновато сознается жена.
– Ладно! Давай кашу тогда.
– Ой, а каши тоже не осталось…
– Ну, доедай тогда червей, и домой поедем!
– Вася! Я верчусь, как дура в колесе!
Мужик невозмутимо:
– Может, белка, а не дура?
– У белки хотя бы шуба есть. А я как дура!
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